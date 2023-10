Moradores da Capital protestam contra a venda de terrenos do Estado

Moradores da região oeste de Fortaleza realizaram, na manhã desta quarta-feira, 25, ato em frente à Secretaria do Desenvolvimento Agrário (SDA), no bairro São Gerardo. Com gritos de “libera”, os manifestantes cobraram do Governo do Ceará que mais de mil terrenos, inicialmente abertos à negócios com a iniciativa privada, sejam destinados para a construção de residências do programa Minha Casa Minha Vida (MCMV).

Segundo os populares, a possível venda desses espaços ignora a realidade de diversos cearenses, que têm sofrido com a falta de moradia.

“Não é ilegal, mas não é razoável. Não é papel do Estado fazer negócios imobiliários. O programa Minha Casa Minha Vida está patinando, não sai do papel aqui em Fortaleza, exatamente pela falta de terrenos”, afirma o diretor da Associação Comunitária dos Bairros Ellery e Monte Castelo (Acem), Aguinaldo Aguiar.