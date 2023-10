Aluna é lesionada a faca dentro de escola em Fortaleza

Uma aluna da Escola de Ensino Médio Liceu do Conjunto Ceará, em Fortaleza, foi lesionada a faca por outro estudante, na manhã desta quarta-feira 25, dentro da instituição de ensino. O suspeito foi detido no bairro Genibaú. De acordo com uma aluna da escola, o caso aconteceu na sala do terceiro do ensino médio. Conforme a fonte, os estudantes estavam apavorados com a situação e o aluno que efetuou a facada fugiu logo após a ação. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine A vítima foi socorrida a uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do Conjunto Ceará por funcionários da escola.

O POVO entrou em contato com a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), que informou que o estudante suspeito, de 18 anos, foi preso após lesionar a aluna. "De acordo com as primeiras informações a vítima foi lesionada com objeto perfurocortante e socorrida para uma unidade de saúde, onde foi atendida e liberada", informou a SSPDS. O suspeito foi localizado pela Polícia Militar no bairro Genibaú, onde foi detido e conduzido a uma unidade policial, onde será ouvido. Conforme a SSPDS, a ocorrência está em andamento. Pais dos outros alunos foram avisados pelos próprios filhos do incidente. Um dos pais relatou que estava trabalhando quando soube da situação de violência e foi até a instituição de ensino para ver a filha. A moça teria relatado ao pai que ficou em uma das salas e que todos temiam que o autor do crime fizesse outras vítimas. Outro pai de aluno que estuda na escola relatou que a situação prejudicou estudantes que iam fazer as provas. "A insegurança nas escolas precisa ser resolvida", relatou. Segundo a Secretaria da Educação, por meio da Superintendência das Escolas Estaduais de Fortaleza, a equipe da instituição de ensino levou a aluna até a UPA, onde recebeu atendimento acompanhada por familiares e recebeu alta.

Em nota, a escola informou que paralisou as atividades nesta quarta "para que pudessemos dar um maior suporte a todos os envolvidos e aos alunos e professores que ainda se encontram abalados com o fato". Nesta quinta-feira, 26, a escola vai retornar às atividades com reunião de professores e equipe multidisciplinar da Seduc. "Informamos aos nossos alunos que as aulas retornam amanhã (26/10) às 8h40min para o turno da manhã, às 14h40min para o turno da tarde e às 18h30min para o turno noturno; momento esse quando poderemos acolher e escutar nossos alunos", disse a escola em nota.