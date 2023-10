Trem colide com ônibus no bairro Antônio Bezerra, em Fortaleza

Sindiônibus aponta possível falha mecânica no ônibus. Ninguém ficou ferido no incidente

Um trem colidiu com um ônibus da linha 120 - Vila do Mar/Náutico na tarde dessa quarta-feira, 25, no bairro Antônio Bezerra, em Fortaleza. Ninguém ficou ferido no incidente.

Um vídeo, registrado por um outro condutor que estava parado no trânsito, mostra o momento em que o trem passa e colide com a parte frontal do ônibus.

