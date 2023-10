Fortaleza Bilíngue abre inscrições para cursos gratuitos de idiomas

Os cursos são de inglês com foco em conversação, francês e espanhol básico para iniciantes, além de um minicurso de inglês para o mercado de trabalho, com foco em rotinas administrativas.

De acordo com Hugo Holanda, coordenador do Fortaleza Bilíngue, o curso de conversação é voltado, principalmente, para alunos com um nível entre B1 e B2.

“Nós temos conversação em inglês de nível intermediário, direcionado principalmente para o público com um nível entre B1 e B2. Para iniciantes, temos cursos tanto em francês quanto em espanhol, perfeito para quem quer começar a aprender um desses idiomas, abordando vocabulário essencial, gramática básica e expressões práticas do cotidiano”, afirmou em nota divulgada pelo programa.

O programa também oferece curso de inglês em uma plataforma de Ensino a Distância (EaD), que vai desde o nível básico ao avançado. Os alunos podem se inscrever em até dois cursos, desde que um deles seja presencial e o outro, on-line.

As inscrições podem ser feitas no site do programa. As aulas presenciais serão realizadas na Embaixada Bilíngue, localizada na avenida Padre Antônio Tomás, no bairro Aldeota, e deverão começar em novembro.