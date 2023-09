Ceará negocia mais de mil imóveis públicos; valor contábil supera R$ 23 bi

O Ceará está com mais de mil imóveis públicos disponíveis para recebimento de propostas para algum tipo de negócio. De acordo com o Balanço Geral do Estado (BGE) do ano de 2022, o valor contábil é superior a R$ 23 bilhões.

A Companhia de Participação e Gestão de Ativos do Ceará (CearaPar), que atua como catalizadora desse desenvolvimento imobiliário, recebeu, nessa semana, no Museu da Imagem e do Som (MIS), representantes do mercado imobiliário e investidores, além de secretários de estado e outras autoridades, para apresentar o novo modelo de negócios com imóveis públicos adotados pelo Estado.

As possibilidades de negócios vão além das operações diretas como compra, aluguel, permuta e chegam a outros formatos, como a construção específica para um fim, a venda com arrendamento de longo prazo e a possibilidade de parcerias com o setor privado.