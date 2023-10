Eleições para conselhos das Zeis: Vila Vicentina tem votação tranquila

Para participar das eleições, é necessário morar na região geográfica que a Zeis faz parte e ter mais de 16 anos. No local de votação, também é necessário apresentar documento com foto e comprovante de residência.

As eleições para os conselhos gestores das Zonas Especiais de Interesse Social ( Zeis ) em Fortaleza aconteceram neste domingo, 22. Até 12 horas, 46 moradores da Vila Vicentina , no bairro Dionísio Torres, compareceram à capela da comunidade para votar.

Vila Vicentina: cercada por prédios, comunidade resiste à pressão imobiliária na zona nobre

Foto: Fco Fontenele/O POVO Fortaleza, CE, BR - 29.06.23 Expeculação Imobiliária - Vista aérea da Vila Vicentina no bairro Dionísio Torres (Fco Fontenele/OPOVO)

São 12 candidatos na Vila Vicentina; os seis mais votados se tornarão conselheiros. Cada Zeis tem conselho gestor e candidatos próprios. Após a eleição, os integrantes entram em consenso para nomear um presidente.

Morador da Vila, Antônio Carvalho, 34, explicou que “esse núcleo debate as decisões da própria comunidade, em comunicação direta com a Prefeitura”. O fortalezense mora no local desde o nascimento. Seus pais e avós também moravam na Vila, por isso Antônio enxerga as eleições como “esperança”.

Segundo ele, o pleito eleitoral “autentica” as Zeis, pois a escolha do conselho gestor é uma etapa importante na busca pela concretização do Plano Integrado de Regularização Fundiária (Pirf) O Pirf é um documento elaborado por e para a comunidade visada pela especulação imobiliária. Questões e pautas dos moradores, além de especificidades da Zeis, norteiam o Pirf para fornecer subsídio à Prefeitura e auxiliar na tomada de decisões relativas ao local. da Vila.