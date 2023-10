O que é a eleição para conselhos das Zeis em Fortaleza; saiba como votar

Eleição para os conselhos gestores das Zonas Especiais de Interesse Social (Zeis) será ralizada neste domingo, 22 Crédito: Samuel Setubal

A eleição para os conselhos gestores das Zonas Especiais de Interesse Social (Zeis) em Fortaleza será realizada neste domingo, 22. Das 9 às 17 horas, moradores de 12 áreas prioritárias escolherão representantes para trabalhar, junto à gestão municipal, em benefício do desenvolvimento urbano dessas comunidades. A importância da participação nesse processo de escolha, contudo, ainda é desconhecida por muitos cidadãos. O resultado das eleições será divulgado no mesmo dia da eleição. Para votar, é necessário ser morador(a) da poligonal que a Zeis faz parte e ter mais de 16 anos. No local de votação, também é necessário apresentar documento com foto e comprovante de residência. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Cada eleitor(a) poderá votar em apenas dois candidatos, escolhendo primeiro o representante ao cargo de conselheiro morador e, em seguida, ao cargo de conselheiro de organização da sociedade civil. Em Fortaleza, há um total de 88 candidatos. Veja a relação com os candidatos de cada ZEIS e seus números.

As Zeis são porções de terras públicas ou privadas que buscam, prioritariamente, à regularização urbanística e fundiária dos assentamentos de baixa renda, conforme descrição do Instituto de Planejamento (Iplanfor). Ou seja, áreas que são notoriamente precárias e que necessitam de melhorias urbanísticas. Em Fortaleza, as Zonas delimitadas são: Serviluz, Pirambu, Moura Brasil, Poço da Draga, Lagamar, Praia do Futuro, Dionísio Torres, Pici e Bom Jardim. No bairro Moura Brasil, quando questionado em relação às eleições para conselhos gestores das Zeis, o senhor Francisco das Chagas, morador do bairro, prontamente respondeu que tinha conhecimento do pleito. Ele relatou que já havia, inclusive, votado “em um amigo”. Seu Chagas, contudo, estava enganado. O aposentado confundiu as eleições que ocorrem no próximo domingo, 22, com o último pleito para o Conselheiro Tutelar, que foi realizado em 1° de outubro. “Então, eu não estou sabendo dessa eleição [para conselhos das Zeis]. O que é isso?”, perguntou. Ele vive no Moura Brasil há 69 anos, ou seja, durante toda a vida conta que nunca ouviu falar nas Zonas Especiais de Interesse Social ou seu conselho — as eleições ocorrem desde 2018. O morador Donys Lima, 39, também desconhecia o que era Zeis e as eleições. “Precisamos de mais transparência em relação ao que acontece na comunidade, porque muitas vezes não ficamos sabendo do que está acontecendo, e isso não é justo para a maioria que não está envolvida nas decisões”, comentou o pintor. Eleição para os conselhos gestores das Zonas Especiais de Interesse Social (Zeis) será ralizada neste domingo, 22 Crédito: Samuel Setubal

A Zeis Moura Brasil está localizada no território da Regional 12, com um total de 1.104 habitantes e uma área de 131.167,02 metros quadrados. De acordo com o atual presidente do Conselho Gestor da Zona, Pedro André Monteiro, a habitação é uma questão crítica na região. “Muitos moradores são inquilinos, e algumas casas são alugadas, o que dificulta a construção de novas moradias. A questão da moradia é uma luta constante, pois há o temor de empresas chegarem e quererem deslocar os moradores para construir prédios”, comenta. Outro problema é a presença de pessoas em situação de rua. “Precisamos de políticas de habitação e urbanização adequadas, que respeitem os moradores locais”, comenta o presidente.

O que são Zeis e o Conselho? A professora de Arquitetura e Urbanismo Universidade Federal do Ceará (UFC), Clarissa Freitas, explica que as Zeis são instrumentos de zoneamento previstas no Plano Diretor de Fortaleza, de 2 de fevereiro de 2009, principal legislação municipal para o direcionamento do desenvolvimento urbano.

“O zoneamento tradicional não incluía o padrão urbanístico da população de baixa renda, que possui lotes menores, ruas mais estreitas. Às vezes, é necessário fazer adaptações nas normativas urbanas para reduzir essas medidas e também garantir proteção para que esses espaços não sejam tomados indevidamente para se tornarem áreas de classe alta”, comenta a urbanista. Dessa forma, as Zeis foram instituídas para a proteção da habitação de interesse social em áreas valorizadas. Desde 2018, foram instituídas eleições para conselheiros gestores das Zeis, que ocorrem a cada dois anos.