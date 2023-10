Caminhada Rosa em Fortaleza conscientiza sobre câncer de mama

“Tem oito anos que eu participo (da Caminhada Rosa)”, revela a funcionária pública Laís Almeida, 33. Animada com o Baqueta Clube de Ritmistas, atração durante o percurso, Laís também ressalta a causa do evento como uma preocupação “de todas nós mulheres”.

“Durante todo o mês de outubro a gente teve várias atividades e vai fazer o fechamento com a nossa tradicional caminhada, levando essa mensagem para a população em geral”, explica. “Mas a caminhada também é um momento muito importante para as mulheres que foram acometidas pelo câncer de mama.”

No Brasil, foram estimados 66.280 casos novos de câncer de mama em 2022, segundo relatório anual do Instituto Nacional de Câncer (Inca). O órgão auxiliar do Ministério da Saúde aponta que, excluídos os tumores de pele não melanoma, o câncer de mama é o mais incidente em mulheres de todas as regiões, com taxas mais altas nas regiões Sul e Sudeste.

O sentimento é compartilhado com a psicóloga Marina Medeiros, 34, que participa da segunda caminhada ao lado de Laís. “Na minha família já tiveram outros casos (de câncer de mama), então é algo que me toca pessoalmente. E a gente estar fazendo esse coro é muito importante”, diz.

Caminhada Rosa: abertura com cordel e superação

Foi Daniele Castelo Branco quem abriu o caminho em um trio elétrico para os primeiros passos oficiais do grupo reunido. “Sei o quanto essa caminhada é especial para as mulheres acometidas com câncer”, começou, se dirigindo à plateia.

Em seguida, a presidente do Instituto Roda da Vida, Paola Torres, foi ovacionada pela multidão ao compartilhar ser sobrevivente do câncer de mama. No discurso, declamou um cordel: “Minhas amigas do peito / Nos lembremos das ausentes / Que deram adeus à vida / E as que hoje estão doentes / Nessa Caminhada Rosa / Muito amor, poesia e prosa”.

Na multidão, Erineuda Cordeiro, aos 60 anos, observava os discursos enquanto segurava uma placa: “Sou guerreira, não desisto nunca”. Ela contou que tem “dez anos de vitória” contra o câncer de mama. “Eu acredito que seja assim, um dá a mão pro outro pra gente seguir em frente.”