Projeto voluntário promove micropigmentação de areóla mamilar para mulheres mastectomizadas

Solidariedade, amor e cuidado preencheram o laboratório de estética da Unifametro, no bairro Jacarecanga, em Fortaleza, nesta segunda-feira, 9. O local recebeu a 10ª edição da Ação Amigos do Peito, projeto voluntário de micropigmentadoras que tem como objetivo restaurar a autoestima de mulheres que já tiveram câncer de mama, a partir da recuperação do desenho da aréola mamilar com ajuda da micropigmentação, de forma gratuita.

Em atividade desde 2014, a iniciativa já beneficiou cerca de 350 mulheres. Nesta segunda-feira, 9, o mutirão realizou o procedimento em outras 12 clientes. Ao todo, 11 micropigmentadoras estiveram prestando o serviço. O projeto contou, nesta edição, com o apoio do Governo do Estado, por meio da Secretaria da Saúde do Estado e Secretaria de Mulheres. Também apoiam o mutirão a Unifametro e a empresa Nômades Tattoo.

Foi em uma palestra na cidade do Cristo Redentor que surgiu a ideia de desenvolver o projeto Amigos do Peito. A coordenadora do grupo, Gisele de Paulo, conta que estava em um congresso de Estética, no Rio de Janeiro, quando assistiu a uma palestra e teve o desejo de reunir amigas da área em prol de trazer o projeto de micropigmentação de mamas para mulheres que passaram pela mastectomia em Fortaleza.