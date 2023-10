Caixa d'água despenca sobre apartamento de condomínio em Fortaleza; local é evacuado

Uma caixa d’água despencou sobre um apartamento de um condomínio localizado no bairro Demócrito Rocha, em Fortaleza, na manhã desta quinta-feira, 19. O acidente teria ocorrido devido a uma falha na boia que controla o nível de água do reservatório. Por ser de grande porte, o equipamento cedeu à pressão hídrica e caiu, causando danos à estrutura do prédio.

Equipes do Corpo de Bombeiros Militar do Ceará (CBMCE) foram acionadas por meio da Coordenadoria Integrada de Operações de Segurança (Ciops).

De acordo com informações de equipes dos Bombeiros, o apartamento — situado no 4º andar — não desabou em sua totalidade, apenas o teto veio a despencar em decorrência do peso da caixa d’água.