Gatos mortos e pichações com ameaças: Mosteiro de São Bento é depredado

O Mosteiro de São Bento, em Fortaleza, foi depredado na madrugada desta sexta-feira, 20. Além de pichações de intolerância religiosa, gatos mortos foram deixados no local.

Moradores que passavam pelo local se depararam com as pichações, algumas com dizeres como "morte aos cristãos". De acordo com moradores, restos mortais de gatos estavam no local.

Essa é a segunda prática criminosa contra templos religiosos na capital cearense em menos de 72 horas. O primeiro caso aconteceu no bairro Paupina, quando criminosos invadiram uma igreja evangélica e deixaram um gato esquartejado e decapitado no altar.