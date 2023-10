Gato esquartejado é deixado no altar de igreja evangélica em Fortaleza após invasão

O caso foi registrado em uma igreja no bairro Paupina, em Fortaleza. Um bilhete com mensagens de intolerância religiosa foi deixado no local, conforme O POVO apurou

Uma igreja evangélica foi invadida e depredada no bairro Paupina, em Fortaleza, nessa terça-feira, 17. Criminosos deixaram um gato esquartejado no altar e um bilhete com diversas ofensas no local, além de quebrarem objetos.

Um vídeo feito dentro da igreja, obtido pelo O POVO, mostra o animal esquartejado em cima do altar, junto ao bilhete. Os frequentadores e moradores da vizinhança ficaram assustados com a situação.

Itens foram destruídos, e as mensagens descreviam "morte aos cristãos", conforme O POVO apurou.