Clínica de saúde é inaugurada em Fortaleza com atendimentos gratuitos

Crédito: Divulgação/ Estácio Via Corpvs

A unidade Via Corpvs, da Estácio Ceará, recebeu uma nova clínica de saúde em Fortaleza que ofertará serviços gratuitos na área de hidroterapia, fisioterapia traumato ortopédica, neurológica, reumatológica e recuperação pós-operatória de cirurgias traumato ortopédicas gratuitamente para a comunidade. A unidade funciona de segunda a sexta, no horário comercial, e fica localizada no bairro Guararapes.

O publico pode ter acesso aos serviços de Fisioterapia, Nutrição, Fisioterapia Atendimento em Grupo e Projeto Bucomaxilofacial preenchendo o formulário de inscrição.

A responsável técnica pela clínica, a fisioterapeuta Lígia Araujo, diz que as dependências do local são destinadas ao cuidado e bem-estar da comunidade e que há uma expectativa pela realização de três mil atendimentos por semestre.