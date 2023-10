Em tratamento paliativo, paciente recebe visita dos netos em hospital do interior do Ceará

Crédito: Divulgação/Hospital Regional do Vale do Jaguaribe

Em tratamento paliativo devido a um câncer avançado, a agricultora Vera Lúcia recebeu a visita dos netos durante no último dia 10 de outubro, no Hospital Regional do Vale do Jaguaribe, em Limoeiro do Norte, município a 202 km de Fortaleza. Enzo Gabriel, 7, e Maria Alícia, 2, puderam visitar a avó que está internada.

Por causa da idade das crianças e os perigos à saúde do ambiente hospitalar, a visita havia sido, inicialmente, proibida pelos profissionais do hospital. No entanto, diante dos muitos pedidos da paciente para ver os netos, a equipe decidiu levá-la a um local seguro dentro da unidade.