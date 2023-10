Campanha de Multivacinação é estendida até o fim deste mês de outubro no Ceará

Até essa segunda-feira, 16, em todo o Estado, foram aplicadas 203.657 doses dos imunizantes no público alvo durante a Campanha, realizada dos dias 30 de setembro a 14 de outubro, com 93.318 aplicações apenas no dia D de Vacinação realizado no último dia 7. Os dados foram divulgados pela Sesa, consolidando as informações de 170 municípios cearenses.

A Secretaria de Saúde do Ceará (Sesa), estendeu até o próximo dia 31 de outubro as ações da Campanha Nacional de Multivacinação, que tem como principal objetivo completar o esquema vacinal de crianças e adolescentes até os 15 anos, evitando assim, a reintrodução de doenças que já foram erradicadas ou controladas.

Em meio a mobilização pela imunização de crianças e adolescentes, 326.405 cadernetas foram avaliadas e atualizadas por profissionais da saúde. A coordenadora de imunização da Sesa, Ana Karine Borges, as vacinas disponibilizadas na campanha são hepatite a, hepatite b, pentavalente, pneumocócica, vacina inativada poliomielite, vacina oral poliomielite, vacina rotavírus humano, meningocócica c, febre amarela, tríplice viral, DTaP (difteria, tétano e coqueluche), tetraviral, hpv, meningocócica acwy, além da covid-19.

“As baixas coberturas vacinais colocam o Estado sob o risco de reintrodução de doenças, exigindo assim a utilização de estratégias adicionais para o resgate de pessoas não vacinadas. As atividades realizadas durante a Campanha estão nos permitindo avaliar a vulnerabilidade dos territórios e ampliar o acesso ao imunizante para todo o público-alvo, pois buscamos criar ações estratégicas para a realidade de cada território”, pontua Ana Karine Borges, coordenadora da Coimu.

Em Fortaleza, nos 15 dias da Campanha Nacional de Multivacinação, foram aplicadas 107.067 doses dos imunizantes disponibilizados pelo Sistema Único de Saúde (SUS). A vacinas com maior número de aplicações no público alvo da campanha foram a Influenza, com 17.110 doses; Covid-19, com 8.713 doses; HPV, com 6.406 doses; e a Meningocócica ACWY (conjugada), com 2.562 doses.

Dia Nacional da Vacinação

Nesta terça-feira, 17, é comemorado o Dia Nacional da Vacinação, que tem como principal intuito ressaltar a importância da prevenção de doenças por meio da imunização. A Secretaria de Saúde do Ceará (Sesa), tem como estratégia a realização de ações que recuperem a cobertura vacinal, tratar da imunização como prioridades junto aos prefeitos, assegurar a eficácia dos serviços de vacinação, e combater as incertezas relacionadas às vacinas.

Junto aos mais de 2.500 postos de vacinação no Estado, a Sesa, em parceria com as secretarias do governo, as unidades do Vapt Vupt nos bairros Antônio Bezerra e Messejana, Cidade Mais Infância e Estação das Artes estarão abertas aos sábados para que a vacinação em Fortaleza seja ampliada e possa atender a demanda do público alvo.

Conforme divulgado pelo Ministério da Saúde, a campanha faz parte do Movimento Nacional pela Vacinação, que tem como principal missão, trazer de volta a confiança da população brasileira na vacinação.