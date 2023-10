Cocaína é encontrada em pote de creatina enviado pelos Correios

Agentes caninos encontraram a droga, que vinha de São Paulo com destino a Fortaleza

Em pote com rótulo de creatina, mais 1,050 kg de cocaína foram apreendidos durante operação da Receita Federal, realizada pela Divisão de Vigilância e Repressão ao contrabando e descaminho nos Correios do Terminal de Cargas do Aeroporto Internacional Pinto Martins, em Fortaleza.

A ação ocorreu na manhã desta quarta-feira, 18.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Conforme informações da Receita Federal, a droga vinha da capital paulista com destino à Fortaleza. Durante a operação, os agentes caninos Saymon e Scooter apontaram a encomenda suspeita.