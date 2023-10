CE: Justiça manda pai, réu por estupro do filho, indicar cuidador para criança

Justiça do Ceará concedeu ao pai a guarda da criança mesmo com indícios de abuso sexual. Imagem ilustrativa Crédito: Creative Plan/Adobe Stock

Nova decisão da Justiça cearense, emitida no início da noite dessa terça-feira, 17, volta a movimentar o caso do menino que é mantido sob a guarda do pai, um coronel reformado da Polícia Militar do Ceará, mesmo o homem sendo réu sob acusação de estupro da própria criança. O garoto completará 7 anos em dezembro. A juíza Giselli Lima de Sousa Tavares, da 12ª Vara Criminal de Fortaleza, determinou que o pai indique uma terceira pessoa, de sua confiança, para assumir os cuidados da criança até o julgamento da ação penal. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine O coronel deverá informar um nome no prazo de 48 horas — contadas a partir da intimação ou da publicação da ordem no Diário da Justiça Eletrônico. A magistrada determinou que a comunicação seja feita com urgência.

Até então, apenas a parte da mãe, que é advogada, havia indicado no processo uma terceira pessoa de confiança (avó materna) para cuidar do menino. A 12ª Vara Criminal é onde está tramitando o processo em que o coronel é réu pela acusação de estupro do menino. Essa mesma Vara também aplicou, anteriormente, medida protetiva restringindo o acesso do pai à criança, com visitação assistida. A magistrada justifica que o caso exige medidas para atender aos interesses e à proteção da criança e para evitar o conflito das decisões. A mãe completa, nessa quarta-feira, 18, 104 dias sem ter informações do filho. Ele foi levado de sua guarda em 6 de julho último, após ordem judicial de busca e apreensão cumprida em Parnamirim (RN), que também suspendeu a guarda da genitora. O caso corre sob sigilo por envolver criança, mas a disputa ultrapassou o ambiente familiar e se tornou uma polêmica jurídica. Ganhou repercussão local e nacional, pelas decisões controversas nas esferas cível e criminal. O Conselho Nacional de Justiça (CNJ) e a Corregedoria Geral do Poder Judiciário do Ceará abriram investigações administrativas para o caso. A suspeita é de que o pai possa ter sido favorecido indevidamente em decisões. O coronel reformado tem parentesco direto com membros do Judiciário local. É irmão de um juiz, primo de outro magistrado, sobrinho de desembargadora federal. Teria relações próximas com outros nomes da Corte e pelo menos três juízes e dois promotores, por se declararem suspeitos, não quiseram atuar nos processos. Há diversas ações do caso em Fortaleza — 3ª Vara de Família, 9ª e 12ª Varas Criminais, 20º Juizado Especial — e em Parnamirim, na Vara de Infância, onde a mãe também tinha recebido uma decisão a seu favor para a guarda da criança. A última movimentação, antes da ordem da juíza da 12ª Criminal, havia sido do desembargador Carlos Augusto Correia, do Tribunal de Justiça do Ceará (TJCE), suspendendo o direito de guarda da criança pela mãe e definindo o pai como responsável.

"Não ficou claro. Permite várias interpretações. Se manda o pai indicar e depois dirá qual será a terceira pessoa a cuidar, do pai ou da mãe. Não diz se, caso o pai não entregar o nome em 48 horas, haverá a busca e apreensão da criança (peticionado pela mãe). Ou se já dá logo para o pai. Quem vai ficar na porta da pessoa indicada pelo pai vigiando? Não tem como controlar", justifica a representante da mãe. A juíza da 12ª Criminal chega a citar na decisão que ainda não havia sido feito o relatório psicossocial com a situação da criança, ordenado por ela desde agosto último. A magistrada reclama e manda designar uma nova profissional para examinar a criança, para inserir nos autos processuais no prazo de 30 dias. O pai teria realizado perícia particular, segundo a advogada da mãe. Defesa do pai alega inocência O POVO procurou a defesa do pai para comentar sobre a nova decisão. Através da assessoria, o escritório dos advogados Bruno Queiroz e Miguel Hissa informou que ainda não foi notificado da nova ordem judicial. Em nota enviada anteriormente, a defesa alegou a inocência do coronel. "O pai da criança é inocente de todas as acusações, não tendo praticado, jamais, qualquer tipo de ilícito contra seu filho ou contra quem quer seja."