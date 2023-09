Receita Federal realiza operação com agentes caninos e apreende 50 kg de droga

O valor da quantidade de drogas é de cerca de R$ 1 milhão de reais. A operação foi feita em conjunto com a Alfândega da Receita Federal em Manaus, no Amazonas.

A Divisão de Repressão da Receita Federal (Direp03) realizou uma operação na sexta-feira, 29, em São Paulo apreendendo aproximadamente 50 kg de skunk, entorpecentes, camuflados em oito volumes de CPU de computadores guardados com espuma e embalados a vácuo.

A equipe de cães de faro (K9), por meio dos agentes caninos Ithor e Saymon, reconheceram a existência de drogas e foram fundamentais na operação.

“A apreensão reforça a importância da análise de risco da Receita Federal, sobretudo com a cooperação da equipe K9 (cães de faro) na repressão e combate ao tráfico de drogas e descapitalização do crime no Brasil”, disse em nota a Receita Federal.