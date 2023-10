Receita Federal apreende 8,5 kg de skunk no terminal de cargas do aeroporto de Fortaleza

O material estava em uma encomenda proveniente de Manaus, no Amazonas, com destino a Fortaleza

Uma encomenda com 8,5 kg de maconha, do tipo skunk, foi encontrada em uma encomenda proveniente de Manaus, no Amazonas, com destino a Fortaleza, na manhã desta segunda-feira, 9, no Terminal de Cargas do Aeroporto Internacional Pinto Martins.

A apreensão foi feita pela Receita Federal, por meio da Divisão de Vigilância e Repressão ao Contrabando e Descaminho.