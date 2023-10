CE: Padrasto é condenado a 50 anos de prisão por estupro contra enteadas de 5 e 12 anos

Um homem foi condenado, nessa terça-feira, 10, a 50 de anos de prisão em regime fechado pelo crime de estupro de vulnerável contra as enteadas de 5 e 12 anos de idade, no município de Ipaumirim, a 415 quilômetros de Fortaleza.

De acordo com a denúncia do Ministério Público do Ceará (MPCE), o crime aconteceu entre os anos de 2017 e 2022. Em fevereiro deste ano, uma das tias das vítimas denunciou o caso à Delegacia de Polícia Civil de Ipaumirim após perceber um comportamento estranho da sobrinha mais velha.