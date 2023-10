Homem é preso em flagrante por estupro de vulnerável em Jati

Agentes da Delegacia Municipal de Penaforte receberam informações de que o suspeito teria levado a vítima para uma casa na região e saiu em buscas para localizá-los. No local, os policiais civis encontraram o suspeito e a adolescente.

Um homem de 18 anos foi preso suspeito do crime de estupro de vulnerável contra uma adolescente de 13 anos em Jati , a 527,1 km de Fortaleza. Ele foi preso em flagrante na tarde desta terça-feira 3.

O suspeito não terá a identidade revelada para preservar a vítima.

Denúncias

A SSPDS reforça que a população pode contribuir com as investigações repassando informações, com sigilo e anonimato garantidos.

Disque-Denúncia: 181

WhatsApp da SSPDS: (85) 3101 0181

Delegacia Municipal de Penaforte: (88) 3559.1681