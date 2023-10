Influenciador evangélico é preso após denúncias de estupro

O influencer compartilhou uma declaração em seu perfil do Instagram, onde possui 146 mil seguidores. Crédito: Reprodução/Instagram

Diante de um possível risco de fuga do acusado, identificado pela polícia e pelo Ministério Público de São Paulo (MPSP), a Justiça decretou a prisão de Bonato no dia 20 de setembro. Entre as vítimas estão duas estudantes de Medicina, de 19 e 20 anos, e uma empresária de 24 anos. De acordo com as informações obtidas no inquérito policial pelo site Metrópoles, os crimes teriam acontecido entre janeiro e setembro deste ano, em locais diversos, incluindo a residência de Bonato em Alphaville. No dia anterior ao registro das denúncias feitas pelas mulheres na delegacia, o influencer compartilhou uma declaração em seu perfil do Instagram, no qual possui 146 mil seguidores. Na postagem, ele expressava a necessidade de um "arrependimento profundo" e anunciava sua decisão de realizar um "detox de redes sociais". Após o registro do boletim de ocorrência pelas vítimas e um dia antes de sua prisão, Bonato utilizou novamente as redes sociais para comunicar que estava se "retirando da liderança" do Galpão e planejava "dedicar um tempo para minha cura no Senhor". No mesmo dia, o Galpão emitiu uma declaração informando que o influencer não estava mais envolvido na liderança do movimento religioso, sem abordar especificamente as acusações de estupro feitas pelas seguidoras.

Uma semana após a primeira publicação, uma nota adicional divulgada pelo Galpão comunicou que o movimento passaria por uma fase de reformulação, suspendendo suas reuniões presenciais, que tradicionalmente aconteciam às terças-feiras. Essa decisão foi justificada "em razão da apuração dos fatos que estão sendo divulgados e de um novo tempo que Deus está nos direcionando". Novamente, a nota não fez menção a qualquer acusação contra o fundador do movimento. Prisão de Victor Bonato A prisão de Victor Bonato foi decretada no dia 20 de setembro e cumprida pela Polícia Civil no mesmo dia. O influencer segue preso desde então. A sentença foi dada pelo juiz Fábio Calheiros do Nascimento, da 2ª Vara Criminal de Barueri.

De acordo com a decisão do juiz, as três vítimas eram frequentadoras assíduas do Galpão em Alphaville e inicialmente conheceram Bonato "como uma pessoa religiosa e íntegra". Ao longo do tempo, elas "desenvolveram algum grau de amizade" com o influencer, chegando ao ponto de visitar a casa dele, momento em que "ele as abordou com intenções de natureza sexual". Conforme ressaltado na decisão, duas das vítimas relataram terem sido agredidas durante o ato sexual e coagidas, mediante força, a realizar sexo oral no suspeito.