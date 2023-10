Museu do Ceará: após licitação, obra de restauro deve levar até oito meses

Durante a cerimônia, realizada no Palácio da Abolição, o governador Elmano de Freitas assinou um projeto de lei que autoriza a transferência de recursos do Fundo de Defesa dos Direitos Difusos do Estado do Ceará (FDID) para o custeio do restauro e da reforma do Museu do Ceará.

A informação foi divulgada pela secretária de Cultura do Estado, Luisa Cela, durante coletiva em solenidade de anúncio de recursos para restauração do equipamento, nesta segunda-feira, 16.

A obra de revitalização do Museu do Ceará, localizado no bairro Centro, em Fortaleza , deve levar até oito meses para ser concluída, após a aprovação de projeto e o processo de licitação. Com o restauro concluído, o espaço deve voltar a receber público depois de quase cinco anos fechado.

O valor a ser repassado é de R$ 4,5 milhões.

"Com a construtora devidamente contratada, as obras em andamento e o compromisso já firmado pelo Governo do Estado, nós daremos a maior celeridade respeitando também o tempo de uma obra de restauro, que é mais delicada e precisa do acompanhamento do Iphan, considerando que é um patrimônio nacional. A gente espera reabrir as portas do museu em breve", disse Luisa Cela.

Conforme informações do Governo do Estado, o projeto abrange também a modernização do Museu do Ceará, bem como adequação às atuais orientações para garantir a acessibilidade em museus e atualização dos espaços dos circuitos expositivos.