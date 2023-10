Multivacinação: mais de 100 mil doses de vacinas foram aplicadas em Fortaleza

A campanha teve como principal intuito atualizar o esquema vacinal de crianças e adolescentes, assegurando a proteção contra várias doenças. Do total de doses aplicadas, 39.546 doses foram aplicadas em crianças com faixa etária entre zero e 6 anos, 11 meses e 29 dias, e 67.521 doses foram aplicadas em crianças e adolescentes com faixa etária entre 7 e 14 anos completos.

A vacinas com maior número de aplicações no público alvo da campanha foram a Influenza, com 17.110 doses; Covid-19, com 8.713 doses; HPV, com 6.406 doses; e a Meningocócica ACWY (conjugada), com 2.562 doses.

A coordenadora de imunização da Capital, Vanessa Soldatelli, pontuou que a vacinação continua diariamente nos postos de saúde. “As pessoas devem comparecer às unidades de saúde da Capital para atualizar a caderneta vacinal e, assim, prevenir agravamentos de doenças e principalmente o retorno de doenças erradicadas no Brasil”, reforçou.

De acordo com os dados divulgados pela Secretaria de Saúde, o esquema vacinal de crianças menores de 1 ano é de 74%, quando a meta é 95%.

Vacinas ofertadas em Fortaleza

Mesmo com o fim do período de campanha, a população deve continuar buscando qualquer um dos 118 postos de vacinação distribuídos nas seis regionais de saúde de Fortaleza, de segunda à sexta, das 7 às 18h30min e nos finais de semana e feriados, a vacinação continua em dois postos de saúde, que funcionam das 8 às16h30min.

Os endereços dos postos de saúde podem ser conferidos no site da Prefeitura de Fortaleza.Na ida ao posto de vacinação, é necessário estar com os documentos de identificação.

Veja as vacinas disponíveis

Vacinas disponíveis para crianças