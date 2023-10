Mulher é flagrada no Aeroporto de Fortaleza com mais de 7 kg de cocaína

Uma mulher de 21 anos foi detida no Aeroporto de Fortaleza após a Inspetoria da Receita Federal encontrar 7,135 kg de cocaína na mala dela, na noite dessa segunda-feira, 16. Passageira, que veio do Rio de Janeiro à capital cearense, foi conduzida à Polícia Judiciária para instauração de inquérito policial.

Droga foi encontrada durante fiscalização realizada no terminal de passageiros do equipamento. Na ocasião, por meio do uso de escâner da Receita Federal e da análise de risco, foram identificados quatro tabletes que estavam escondidos no fundo falso da bagagem.