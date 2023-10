Instituto celebra 13 anos de formações para crianças e adolescentes no Vicente Pinzón

Crianças e adolescentes se reuniram para celebrar 13 anos do Instituto Povo Mar (Ipom) em Fortaleza Crédito: Mirla Nobre/O POVO

om objetivo de celebrar as ações e mudanças no desenvolvimento da vida de crianças e adolescentes do Grande Vicente Pinzón, em Fortaleza, o Instituto Povo do Mar (Ipom) promoveu festa em comemoração aos 13 anos de atividades dedicadas ao público infanto-juvenil na tarde deste sábado, 14. Ao longo dos anos, foram mais de 2 mil atendidos na organização. A sede do Ipom, na praça Dom Helder Câmara, no bairro Vicente Pinzón, foi palco para os festejos com atividades lúdicas, show de mágicas, palhaços, brinquedos infláveis e roda de conversa com a comunidade. Desde 2010, a instituição vem promovendo ações educativas nas áreas de inclusão, ecologia, surfe e artes. Além de celebrar mais um ano de existência e trabalho, a organização enaltece as mudanças que vêm ocorrendo na vida das crianças e adolescentes a partir dos programas e ações do instituto.

Adaptação aos novos tempos e busca ativa fazem a diferença Atualmente, o Ipom trabalha com seis projetos voltados para crianças e adolescentes do Grande Vicente Pinzón: Povo do Mar, Primeira Infância, Reciclando Vidas, Surfista Digital, Surfista Cooperativo e Plano de Retomada. São mais de 500 crianças e adolescentes acolhidos por aproximadamente 30 colaboradores. Segundo a coordenadora de projetos do Ipom, Tamires Dantas, o impacto das ações na comunidade é refletido pela quantidade de crianças que, atualmente, são atendidas nos projetos. “Começamos com 90 e hoje são mais de 500 crianças inseridas nos programas do Ipom. Isso reflete que está dando muito certo”, informa. Ainda segundo Tamires, os projetos vão se encaixando com as mudanças observadas entre o público. “Temos parceria para aprendizado em programação, linguagem de software... Para quem gosta de mexer com computador, é uma abertura de perspectiva”, diz.