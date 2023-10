Da dor ao amor: famílias iluminam praça Luíza Távora e lançam luz sobre perda gestacional

No Dia Internacional da Conscientização e Sensibilização da Perda Gestacional, Neonatal e Infantil, 15 de outubro, pais, familiares, amigos e apoiadores do chamado ‘Outubro Azul e Rosa’ acenderam velas para homenagear bebês e crianças que partiram precocemente

Embora seja mais conhecido por campanhas como o Outubro Rosa, de prevenção ao câncer de mama, ou por datas comemorativas como Dia das Crianças, Dia dos Professores e Halloween, outubro também é o mês internacional da conscientização e sensibilização pelas perdas gestacionais, neonatais e infantis — quando, no dia 15, a “Wave of Light” se espalha pelo mundo para lançar luz sobre essa temática.

Com fotografias, brinquedos, pelúcias e objetos que simbolizam os bebês e as crianças que tiveram uma breve vida, pais, familiares, amigos e apoiadores do chamado ‘Outubro Azul e Rosa’ acenderam velas em uma corrente que é feita todos os anos e vai da dor ao amor para lembrar o quanto essas vidas foram e são importantes.

É o que explica o publicitário Lucas Ramalho, que criou o grupo de apoio e acolhimento ‘Da dor ao amor’ junto com a esposa, Tatiana Viana, depois que o casal perdeu a filha Beatriz no nono mês de gestação.

“A gente participa desse movimento internacional anualmente desde 2019, e é muito especial porque você acaba conhecendo outras pessoas que também estão passando por isso. E tem dias que são mais difíceis, algumas datas são duras de atravessar, às vezes surgem dúvidas, busca por especialistas, então é o acolhimento através da partilha, do abraço, do choro, do ‘sinto muito’”, descreve.

FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL 15-10-2023: foto:Grupo ''Da dor ao amor'' promove encontro virtual para marcar o Dia Internacional de Sensibilização à Perda Gestacional.

“Quanto mais a gente puder trazer esse tema para discussão e sensibilização, melhor, até para que a gente consiga chegar em outros temas como a forma como as pessoas são tratadas nos ambientes hospitalares, a questão da violência obstétrica, erros. A gente pode ter protocolos que evitem dores que são evitáveis nesse momento em que a dor de perder um filho já é tão forte”, continua.

Vestidos com camisas que carregavam a frase “Enquanto eu respirar, vou lembrar de você”, Lucas, Tatiana e outros casais enlutados falaram sobre “dores e amores” que compartilham mensalmente nas rodas de partilha As rodas de partilha do grupo são híbridas e acontecem tanto virtualmente quanto em pontos espalhados pela Cidade. As ações são divulgadas no perfil do ‘Da dor ao amor’ no Instagram (@dadoraoamor). organizadas pelo grupo, que tem mais de 60 participantes.

“A gente brinca que está fazendo a reunião de pais enquanto eles estão na creche, lá no céu. É um espaço de escuta, porque há muita demanda reprimida para falar. Você deixa de falar disso porque as pessoas têm dificuldade de elaborar sobre a morte, às vezes até dentro da própria família. Cada um elabora o luto de uma forma, mas em alguns casos as pessoas não têm abertura nem com o cônjuge”, destaca o publicitário.