Crianças aproveitam domingo com ações sobre o Outubro Rosa no Parque do Cocó

"Outubro Rosa Kids" buscou alinhar a comemoração do Dia das Crianças com a importância de levar informações sobre os cuidados com a saúde das mamas

Na manhã deste domingo, 15, o Parque do Cocó, em Fortaleza, recebeu atividades lúdicas para crianças com objetivo de promover a conscientização sobre o câncer de mama. A ação faz parte do “Outubro Rosa Kids”, do programa “Viva o Parque”, da Secretaria do Meio Ambiente e Mudança do Clima do Ceará (Sema).

Desta vez, a edição buscou alinhar a comemoração do Dia das Crianças com a importância de levar informações sobre os cuidados com a saúde das mamas. As informações foram introduzidas durante as atividades, que iniciaram às 8 horas e seguiram até o meio-dia.

As crianças contaram com brincadeiras tradicionais, com pula-pula, música, contação de histórias com marionete, distribuição de picolé e de kits com bombons, pipoca, guloseimas e algodão-doce e pintura no rosto.