Incêndio atinge empresa de transporte e se alastra para carga de combustível

Um incêndio atingiu veículos de uma empresa de transportes, localizada em Maracanaú, na manhã deste domingo, 15. De acordo com informações do Corpo de Bombeiros Militar do Ceará (CBMCE), as chamas começaram em uma área de vegetação próxima à empresa e acabou se alastrando para os veículos. Dois caminhões-tanque carregados com óleo diesel pegaram fogo.

A instituição afirma que houve diversas explosões no local. O fogo foi controlado e o procedimento de rescaldo já foi finalizado. Ao todo, 11 veículos foram queimados, sendo cinco semirreboques, quatro caminhões e dois caminhões-tanque. Não há registro de vítima no local.

Os CMB informou que foi acionado, por volta das 11h06min, para o atendimento de um incêndio em vegetação, mas durante o deslocamento das equipes a ocorrência evoluiu para incêndio em veículos.