Observação segura do eclipse solar leva multidão a observatório da Uece

População observa eclipse solar anular na Universidade Estadual do Ceará Crédito: Karyne Lane

O límpido céu da tarde deste sábado, 14 de outubro, foi o pano de fundo perfeito para que uma multidão de crianças, jovens, adultos e idosos pudesse contemplar o alinhamento entre Terra, Lua e Sol, que fez os raios do astro-rei perderem intensidade diante do maior fenômeno astronômico dos últimos anos: o eclipse anular solar. Dentre os vários pontos de observação do raro evento espalhados por Fortaleza, o público composto por famílias, estudantes e pesquisadores lotou o Observatório Astronômico Otto de Alencar, na Universidade Estadual do Ceará (Uece), para assistir ao espetáculo celestial — que iniciou às 15h23 e cujo ápice aconteceu por volta de 16h42. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Além da contemplação segura com a ajuda dos 300 óculos de proteção solar disponibilizados pela equipe do observatório, no local também foi possível realizar a observação telescópica por meio dos equipamentos colocados à disposição da comunidade, que fez fila desde o fim da manhã para garantir a visualização e os registros do acontecimento.

Movimentação na Universidade Estadual do Ceará para acompanhar o eclipse solar anular Crédito: Karyne Lane O artista plástico espanhol Pablo Manyé, coordenador de Arte e Cultura da Pró-reitoria de Extensão da Uece, chegou cedo com a esposa, Carolina Campos, coordenadora da Escola Superior da Magistratura do Estado do Ceará (Esmec). O casal levou a filha, Leonor, de 4 anos, para acompanhar o eclipse. “O próximo está previsto para 2070, talvez eu não veja, mas ela vai ver”, comentou Manyé enquanto observava como o efeito do “anel de fogo” também podia ser visto através das sombras das árvores. “Na última vez que teve, em 1994, eu lembro demais de assistir no morro Santa Terezinha com uns amigos do colégio. Marcou demais. Eu sou louca por astronomia, e ela vai no mesmo caminho”, disse a mãe. O artista Pablo Manyé e a esposa, Carolina Campos, levaram a filha pequena para assistir ao eclipse solar no Observatório Astronômico Otto de Alencar Crédito: Karyne Lane O professor Vladimir Spinelli, provedor-geral da Santa Casa da Misericórdia de Fortaleza e docente aposentado da Uece, também estava entre os que escolheram o lugar para apreciar o fenômeno. Junto com o neto, ele, que é admirador da Lua, preparou a câmera para fotografar.

“A gente tem de aproveitar essas oportunidades, e essa é a primeira vez que vou ver realmente. Eu que fotografo a Lua durante todos os ciclos dela, percebo uma ligação. E nesse momento em que ela vai ser tão importante, vai se sobrepor a ele, eu não poderia perder”, comentou. “O de 2070 pode ser que eu não esteja, então resolvi vir para este. Você ter a Lua impedindo que os raios do Sol cheguem da mesma forma que fazem todo dia, não poderia deixar de registrar”, acrescentou.

População observa eclipse solar anular na Universidade Estadual do Ceará. Na foto, Vladimir Spinelli, provedor da Santa Casa e professor aposentado da Uece, foi para fotografar o eclipse Crédito: Karyne Lane