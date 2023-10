Desabamento do Edifício Andrea completa quatro anos neste domingo, 15; veja linha do tempo

A tragédia do Edifício Andrea, que causou a morte de nove pessoas em 2019, completa quatro anos neste domingo, 15. Os três indiciados pelo desabamento ainda não foram julgados. As famílias devem receber uma indenização referente à desapropriação do terreno onde o prédio estava localizado. No local, está sendo construído o novo Batalhão do Corpo de Bombeiros.

A estrutura, cuja obra está 33% concluída, deve ser entregue no primeiro semestre de 2024, de acordo com a Superintendência de Obras Públicas (SOP), do Governo do Estado.