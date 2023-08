Edifício Andrea: 4 anos após desabamento, moradores recebem indenização

A tragédia do Edifício Andrea completa quatro anos em outubro de 2023 Crédito: FCO FONTENELE

No próximo dia 15 de outubro é marcado o quarto aniversário da tragédia do Edifício Andrea. Naquela manhã, por volta das 10h30min, o prédio residencial de sete andares, localizado no bairro Dionísio Torres, em Fortaleza, desabou. Nove pessoas morreram. Após anos de uma longa batalha judicial, as famílias finalmente receberam a indenização referente à desapropriação do terreno onde o prédio estava localizado: um total de R$ 1,7 milhão pagos pela Prefeitura de Fortaleza. Valor será dividido entre 12 famílias. Em meio às lutas emocionais, familiares e proprietários dos apartamentos também passaram por um complexo labirinto judicial. Um deles foi o aposentado Clotário Souza Nogueira, de 88 anos. Na manhã do dia 15 de outubro, o idoso havia saído do prédio com sua esposa, a dona Ana Maria Ramos Nogueira, para ir ao banco cerca de 15 minutos antes do desabamento. Sua filha, genro e neta haviam saído mais cedo de casa naquela manhã. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine “Quando eu estava no banco, recebi a ligação de um conhecido, que me disse ‘Seu Clotário seu prédio está aqui na internet e ele desabou’. Eu corri para casa, mas a área já estava cercada por policiais e bombeiros, já em operação de resgate. A minha casa estava reduzida a escombros”, detalha o antigo morador.

Felizmente, ninguém estava em casa no momento do ocorrido. Após o incidente, o aposentado passou algum tempo morando na residência da filha. Posteriormente, ele adquiriu um novo apartamento, onde atualmente reside. Clotário Nogueira afirma que, no último mês de junho, recebeu pouco menos de R$ 190 mil como parte da indenização, paga pela Prefeitura de Fortaleza. O valor está acrescido de juros, devido ao tempo passado entre o andamento do processo e o pagamento da quantia. O valor pago, contudo, está longe do estimado na época para a cobertura duplex na qual o antigo bancário era proprietário há quase 40 anos. “O meu apartamento era avaliado em R$ 1 milhão, era muito bonito mesmo. Eu ainda paguei durante 20 anos um seguro. Eu pensava que cobria tudo, mas depois do desabamento eu descobri que era apenas para incêndio. Quer dizer, eu passei muitos anos pagando por uma coisa, pra no final não receber a ajuda”, lamenta o antigo funcionário do Banco do Brasil. O Andrea O Edifício Andrea estava localizado na rua Tibúrcio Cavalcante, área nobre de Fortaleza. De acordo com a Convenção de Condomínio do Edifício Andrea, registrada no Cartório de Registro de Imóveis da 1ª Zona de Fortaleza, o prédio foi construído e oficializado no ano de 1982. Segundo o documento, a estrutura contava com o total de oito pavimentos, distribuídos em: - Térreo com estacionamento;

- 1° pavimento (apartamentos 101 e 102);

- 2° pavimento (apartamentos 201 e 202);

- 3° pavimento (apartamentos 301 e 302);

- 4 pavimento (apartamentos 401 e 402);

- 5° pavimento (apartamentos 501 e 502);

- 6° pavimento (apartamentos 601 e 602);

- 7° pavimento (apartamento/cobertura duplex 701). Após o desabamento, a perícia concluiu que o prédio desabou da parte posterior para anterior, da travessa Hildete para a rua Tibúrcio Cavalcante. Com quase 40 anos desde sua construção, profissionais que fizeram estudos no local após a queda avaliaram que havia grave oxidação e fragilidade da estrutura. Além disso, intervenções para a realização de uma reforma feitas momentos antes da tragédia teriam sido definitivas para o acidente.

Dois meses antes do acidente, outra sequência de rachaduras nas colunas, motivadas por reforma no prédio anos antes, havia sido discutida em reunião de condomínio. Depois da reunião, a taxa R$ 350 - o valor do condomínio era R$ 1 mil - foi incluída para os moradores. Após a desapropriação da área, o local será abrigará uma unidade do Corpo de Bombeiros Militar do Ceará (CBM-CE). Veja comparativo entre o pós-desabamento e como está o terreno onde ocorrem as obras:

FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL, 10-08-2023: Obras dos Bombeiros da estrutura do antigo edificio Andrea. (Foto: Samuel Setubal) Crédito: Samuel Setubal EDIFÍCIO ANDRÉA desabou no dia 15 de outubro de 2019 Crédito: FCO FONTENELE Batalhas No meio do luto, a família de Rômulo Brás Thiers também lutou pela compensação da propriedade perdida. O empresário não morava no Edifício Andrea, mas sim a três quadras do local. Ele presenciou o momento em que o prédio veio ao chão, estremecendo os arredores. Na tragédia, Rômulo perdeu seus tios Vicente de Paula Vasconcelos de Menezes, 87 e Isaura Marques Menezes, 82; além de sua prima Rosane Marques Menezes, de 55 anos. Os três moravam no prédio, no 3° e 5° andar, há mais de 10 anos.