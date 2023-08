Terreno do Edifício Andrea: Batalhão será entregue em 2024 e indiciados não foram julgados

Com 33% de obras concluídas, o Prédio 15 de Outubro, que será o novo Batalhão do Corpo de Bombeiros, no bairro Dionísio Torres, definitivamente já transformou o cenário da tragédia do Edifício Andrea. A previsão de entrega da estrutura, que deverá custar R$ 2,9 milhões, é o primeiro semestre de 2024, de acordo com a Superintendência de Obras Públicas (SOP), do Governo do Estado. Quatro anos depois, os apontados como influenciadores pelo desmoronamento ainda não foram julgados.

Em janeiro de 2020, os engenheiros José Andreson Gonzaga dos Santos e Carlos Alberto Loss de Oliveira e o pedreiro Amauri Pereira de Souza foram indiciados por provocar desabamento de construção. Na época, o Ministério Público do Estado do Ceará (MPCE) pediu a pronúncia dos acusados por dolo eventual de nove homicídios consumados e sete tentados.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O Ministério Público pediu, posteriormente, a impronúncia do pedreiro Amauri Pereira de Sousa, em virtude de ele não possuir capacidade técnica para avaliar as condições estruturais do edifício nem o impacto que a intervenção causaria nos pilares.