Corpo de Bombeiros realiza campanha "Criança Segura" em Itapipoca

O Corpo de Bombeiros do Estado do Ceará (CBMCE) promove a Semana da Criança Segura, em Itapipoca (CE). A iniciativa foi realizada de 9 a 12 de outubro, pela 5ª Companhia do 3º Batalhão. O encerramento foi nesta quinta-feira, 12, Dia das Crianças, com orientações e momentos de lazer para as crianças.

O intuito da campanha é ensinar como prevenir acidentes domésticos infantis, um problema sério que, segundo dados da ONG Criança Segura, resulta em mais de 3.300 óbitos e 112 mil crianças gravemente feridas anualmente no Brasil.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Entre as atividades, houve uma blitz educativa realizada em parceria com a Autarquia Municipal de Trânsito de Itapipoca (AMTI), onde foram distribuídos panfletos com dicas de prevenção.