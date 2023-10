Outubro rosa: ICC promove evento gratuito sobre câncer de mama neste sábado, 7

Segundo estimativas do Instituto Nacional do Câncer (Inca), o Ceará deve ter pelo menos 3.080 novos casos de câncer de mama feminina em 2023. Diante da situação, o Instituto do Câncer do Ceará (ICC) vai realizar uma série de atividades na manhã deste sábado, 7, em alusão à campanha Outubro Rosa.

O objetivo é promover a sensibilização e a conscientização sobre o câncer de mama e contribuir com a redução da incidência e da mortalidade da doença.

A programação de sábado terá início com um aulão de zumba e, em seguida, serão realizadas palestras ministradas por especialistas do ICC e parceiros para desvendar os mitos em torno da doença, além de enfatizar a importância dos exames preventivos e do diagnóstico precoce.