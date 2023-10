Suspeitos de furtar cabos elétricos são presos na Capital; 59 metros de fiação foram recuperados

A PMCE foi acionada por uma empresa de telefonia, após Ana Paula da Costa Barroso, de 37 anos, com antecedentes por dois crimes de tráfico de drogas, invadir uma área da empresa, no bairro Alto da Balança, para cometer o furto. Com ela, foram apreendidos cerca de 57 metros de fiação e duas facas.

O caso foi encaminhado para o 13º Distrito Policial, onde a investigada foi autuada por furto. De acordo com informações da Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), o material já foi restituído à companhia de telecomunicação e as investigações seguem em andamento, visando capturar outros envolvidos no caso.



Já no bairro Farias Brito, Francisco Edvan de Souza Araújo, de 48 anos, com antecedentes por furto qualificado, foi abordado pela Polícia Militar, após o Nuvid/Ciops/SSPDS visualizar o suspeito furtando fios em uma via pública da região. Ele foi preso em flagrante, com os cabos dentro de uma sacola.

O homem e o material foram conduzidos ao 34ºDP, onde ele foi autuado por furto.