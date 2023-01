Arcebispo de Fortaleza celebra missa em memória ao papa Bento XVI

Celebrando o legado de Bento XVI como papa, o arcebispo de Fortaleza, dom José Antonio Aparecido Tosi Marques, presidiu missa para celebrar a “páscoa definitiva” do pontífice emérito que morreu na manhã deste sábado, 31, em sua residência, no Vaticano. A celebração ocorreu na tarde deste sábado, na Catedral Metropolitana de Fortaleza.

Ao O POVO, dom José Antonio disse que, apesar da perda, não é momento de desespero ou sentimento de tristeza, mas uma oportunidade solene para agradecer a Deus pelo homem que Ele deu à igreja na hora certa.

“Quando sentiu que a Igreja precisava de mais força humana, no sentido da disposição do papa, ele não teve dúvida de se entregar, porque sempre se sentiu como um servidor e um servidor serve. Não era um papa que fosse cioso de seu poder, não, é serviço mesmo, serviço de amor, que é aquele que Jesus pediu a Pedro e pede ao papa”, comentou o arcebispo.

“A Igreja ganha um verdadeiro doutor da igreja, pelos seus ensinamentos, pelos fundamentos da fé que ele explica, que ele deixou, as lições, tudo o que ele ensinou, escreveu e refletiu é um alimento muito grande para a Igreja e para a humanidade. Ainda há muito o que se descobrir (sobre) a doação de vida e da reflexão profunda que ele deixou a respeito das coisas da fé”, ressalta.

Dom José Antonio afirmou ainda que Bento XVI tinha o desejo de que a fé fosse profundamente fundamentada com entendimento, com decisão. Por isso é que, também nas coisas que escrevia, sempre voltava àquilo que é fundamento da missão do cristão e da Igreja no mundo, argumenta o cardeal.

A despedida do papa Bento XVI

Joseph Ratzinger faleceu às 9h34min, horário de Roma, aos 95 anos. Natural de Marktl, Alemanha, ele foi o primeiro papa a renunciar ao cargo em um período de 600 anos, o último pontífice a renunciar foi Gregório VII, em 1415. Bento XVI foi eleito em conclave em abril de 2005, depois que seu antecessor, João Paulo II, faleceu em 2 de abril daquele ano.

Ratzinger ficou à frente da Igreja de Roma até fevereiro de 2013, quando tornou pública a sua renúncia por motivos de saúde. O corpo do pontífice será velado na Basílica de São Pedro para que os fiéis possam se despedir de Bento XVI.



