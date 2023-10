Vai viajar no feriado de 12 de outubro? Veja operações nas rodovias e empresas de ônibus no Ceará

Segundo a Socicam, empresa que administra os Terminais Rodoviários da Capital, é estipulado um aumento de 16% em relação à média normal de fluxo para viagens. Se comparado com 2022, a expectativa é que neste ano haverá um acréscimo de 11% no número de pessoas que viajarão para alguma cidade do Ceará e de outros estados.

Já nas rodovias do Estado, operações de fiscalização serão realizadas para garantir a segurança no trânsito, que deve se intensificar nos próximos cinco dias.

O dia com maior fluxo de passageiros neste ano deverá ser a quarta-feira, 11, com cerca de 7.340 usuários do transporte rodoviário.

Os destinos mais procurados dentro do Ceará, até o momento, são Sobral, Canindé, Juazeiro do Norte, Quixadá e Itapipoca. Já entre os destinos interestaduais estão Teresina (PI), Natal (RN), Recife (PE), João Pessoa (PB) e Parnaíba (PI).

Para dar conta da demanda, a Coordenadoria de Transporte da Agência Reguladora do Estado do Ceará (Arce) anunciou que as empresas de transporte disponibilizarão 130 viagens extras para atender à demanda de embarques. O número ainda pode aumentar de acordo com a procura.

Estima-se que até o término do período, somadas normais e extras, mais de 1.630 viagens sejam realizadas durante os cinco dias, o que representa um aumento de 9% em relação à média normal.

Segurança em rodovias cearenses no feriado de Nossa Senhora Aparecida

Para reduzir o número e a gravidade dos acidentes, as rodovias estaduais contarão com o acréscimo de policiais militares em reforço ao patrulhamento por meio de viaturas, motocicletas, postos fixos, guinchos e blitz.

A operação realizada pelo Batalhão de Polícia de Trânsito Urbano e Rodoviário Estadual (BPRE) terá início a partir das 18 horas desta quarta-feira, 11, e se encerrará no domingo, 15. Serão deslocados mais de 300 policiais militares, 35 viaturas, 65 motocicletas, 14 guinchos e 26 postos fixos.