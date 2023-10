Feriado de Nossa Senhora Aparecida: Fortaleza terá 130 viagens extras de ônibus nas rodoviárias

1.630 viagens são esperadas durante os cinco dias. O dia com maior fluxo de passageiros previsto será quarta-feira, 11. Veja as recomendações

Com o feriado nacional de Nossa Senhora Aparecida nesta quinta-feira, 12, e o decreto de ponto facultativo para servidores de Fortaleza e do Ceará nesta sexta, 13, as empresas de transporte cearenses disponibilizarão 130 viagens extras de ônibus intermunicipais e interestaduais nas rodoviárias da Capital.

De acordo com a Coordenadoria de Transportes da Agência Reguladora do Estado do Ceará (Arce), a oferta busca atender à demanda da população por passagens para o interior do Estado e outros destinos fora do Ceará.