Dia das Crianças: dicas do que fazer além dos presentes

O dia 12 de outubro pode ficar mais especial com atividades que contribuem para o desenvolvimento dos pequenos. Confira dicas do que fazer no Dia das Crianças

É o que explica a neuropsicopedagoga e terapeuta infantil Andrea Doria. “Quando a família dedica um tempo de qualidade para essa criança, no dia delas, elas estarão também mostrando que estão se importando com o que de fato é essencial”, diz ela.

Contudo, a época pode ser aproveitada em forma de atividades e passeios com as crianças. Ir além dos presentes é uma oportunidade de desenvolver novas habilidades físicas e socioemocionais.

Então, praticar atividades externas eleva os níveis de concentração de atenção, do bem-estar e do lúdico, desenvolvendo a criatividade e a imaginação também. Confira dicas de atividades para fazer no Dia das Crianças.

Quando os pais se propõem a fazer uma atividade concreta com as crianças, privilegiando a interação e os objetos para manusear, elas vão criando uma estrutura cognitiva e social muito mais forte.

As famílias também podem planejar um piquenique no quintal de casa para comemorar o Dia das Crianças. Os pequenos podem ajudar a preparar o lanche para o piquenique junto com os responsáveis, escolherem o que querem levar para comer e arrumar a cesta.

Além disso, “pode ter momentos de brincadeiras com luz e sombra, ativando a imaginação e criatividade”, diz a neuropsicopedagoga Andrea Doria.

Fazer uma refeição em um restaurante



Andrea também explica que, além de ajudar os pais a prepararem as refeições, os momentos em família em um restaurante podem ser benéficos para as crianças. Nessa atividade, as crianças podem fazer o próprio pedido ou realizar o pagamento.

“Já vai criando uma autonomia e consciência financeira, e tudo isso tem possibilidade de ser trabalhado nesta data que é tão importante para os pequenos”, justifica a especialista.

Sessão de cinema

Os adultos podem fazer um dia (ou noite) de cinema com as crianças, com tudo que se tem direito. Escolha o filme favorito delas, peça ajuda para fazer as pipocas e curtam o momento.

Fazer uma cápsula do Tempo

Uma cápsula do tempo nada mais é do que uma forma de guardar memórias para o futuro. Pode ser feita com uma caixa ou outro recipiente, ou ainda em um vídeo ou foto.

Assim, quando registrarem e guardarem a memória, podem combinar de abri-la cinco, dez ou até quinze anos depois. Quando a cápsula for aberta, todos podem relembrar o momento em que a cápsula foi construída e as memórias que foram colocadas dentro.

