TopBus+ é indicado à semifinal de prêmio de sustentabilidade

TopBus+ é uma das quatro iniciativas de sustentabilidade cearenses indicadas à semifinal de prêmio Crédito: FÁBIO LIMA

O serviço oferece viagens compartilhadas sob demanda. No aplicativo, os usuários cadastrados podem solicitar o ônibus, adicionando o local de partida, o destino e quantas pessoas irão embarcar. A partir de uma rota inicial, o ônibus aceita as viagens dos clientes e realiza um trajeto. O Prêmio Braztoa de Sustentabilidade é promovido pela Associação Brasileira das Operadoras de Turismo com apoio do Ministério do Turismo e busca reconhecer e dar visibilidade a iniciativas nacionais de turismo que se destaquem pelas práticas de sustentabilidade. Segundo o Ministério do Turismo, dez projetos serão reconhecidos em duas categorias: Gestão/Governança e Experiência/Produto. Os projetos selecionados também devem estar alinhados aos valores da Associação, como ética, transparência, inovação, criatividade e sustentabilidade sistêmica. No total, 98 projetos tiveram a inscrição validada, porém apenas 46 foram escolhidos para a etapa semifinal. O presidente do Sindiônibus, Dimas Barreira, considera que a indicação é de grande importância e analisa que os valores enfatizados pela premiação estão alinhados com a proposta do TopBus+.

“Para nós, é uma satisfação muito grande, porque é exatamente alinhado e coincidente com a nossa abordagem. [TopBus+] É um transporte moderno, como a a sociedade se acostumou, utilizando smartphones da maneira mais flexível na hora que precisa [...] Muito conveniente para a pessoa, mas também é conveniente para a cidade, porque ele é coletivo”, pontua.



Dimas também destaca que o projeto é uma alternativa para economizar recursos e utilizá-los de forma coletiva, além de contribuir para a diminuição da emissão de carbono.

“Precisa de iniciativas nesse sentido no mundo todo, tanto para economizar nos diversos setores, de maneira mais inteligente todos os recursos que estão escassos, especialmente quando se fala de qualquer tipo de atividade que envolve a emissão de carbono. O TopBus+ vem tentar preencher o espaço que tem sido cada vez mais utilizado no transporte sob demanda, mas de uma maneira coletiva”, afirma. A partir do dia 15 de setembro, o serviço passou a funcionar 24 horas por dia.

Atualmente, a cobertura do serviço abrange 33 bairros de Fortaleza: Aerolândia, Aeroporto, Aldeota, Amadeu Furtado, Bairro de Fátima, Bairro Ellery, Benfica, Cidade 2000, Cocó, Damas, De Lourdes, Dionisio Torres, Farias Brito, Guararapes, Jardim América, Joaquim Távora, Jóquei Clube, José Bonifácio, Meireles, Monte Castelo, Montese, Papicu, Parangaba, Parquelândia, Praia de Iracema, Praia do Futuro 1, Praia do Futuro 2, Presidente Kennedy, Rodolfo Teófilo, Salinas, São Gerardo, São João do Tauape e Varjota. Pelo aplicativo, é possível acompanhar a viagem e realizar o pagamento pelo serviço, que não conta com uma tarifa fixa. O valor depende do local e do destino do usuário, que poderá conferir o preço ao solicitar a viagem. O presidente do Sindiônibus também conta que o plano de ampliar a área do cobertura do serviço para outras regiões precisou ser contido devido à pandemia. Porém, adianta que o aumento da oferta em áreas já atendidas vem sendo discutida.