Outubro Rosa em Fortaleza e no Ceará: onde fazer exame de graça?

Outubro Rosa: confira os locais que disponibilizam exames de prevenção contra o câncer de mama gratuitamente em Fortaleza e no Ceará Crédito: Reprodução/Pexels - Leeloo Thefirst

A Campanha Outubro Rosa busca conscientizar a população, principalmente as mulheres, sobre a importância da prevenção e do diagnóstico do câncer de mama A descoberta da enfermidade logo no início é um dos principais aliados no tratamento contra a doença e aumenta exponencialmente as chances de cura. Idas frequentes no médico, mamografia e autoexame das mamas são estimulados pela campanha e possibilitam um tratamento favorável e próspero.



Confira os locais para fazer os exames de prevenção ao câncer de mama em Fortaleza e nos interiores do Ceará.

Outubro Rosa: exames de graça de prevenção ao câncer de mama em Fortaleza Para a detecção precoce do câncer de mama, o Ministério da Saúde recomenda exames clínicos regulares a partir dos 40 anos e o exame de mamografia a partir dos 50 anos. Confira onde os exames de prevenção ao câncer de mama são disponibilizados: Hospital e Maternidade José Martiniano de Alencar (HMJMA)

Hospital Geral de Fortaleza (HGF)

Hospital César Calas

Instituto de Prevenção do Câncer Todos por meio da Central de Regulação. Além disso, a Associação Nova Casa disponibilizará 400 mamografias gratuitas para mulheres em vulnerabilidade social e usuárias do Sistema Único de Saúde (SUS) na cidade de Fortaleza.

A iniciativa é voltada para pessoas do sexo feminino com mais de 40 anos e principalmente para aquelas que tem mais riscos de desenvolver a doença. Para ter acesso ao atendimento, as interessadas devem preencher um formulário no site da organização. A escolha das 400 beneficiadas seguirá critérios médicos e sociais, como histórico familiar ou receber algum tipo de auxílio do governo.

A organização entrará em contato com as escolhidas e os exames serão feitos no Centro de Imagem da Associação Nossa Casa. A Associação Nova Casa também ofertará para as mulheres que apresentarem resultados suspeitos, os demais exames complementares de diagnóstico e consulta com o mastologista, além do encaminhamento para um possível tratamento.