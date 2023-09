Fortaleza abre 22 postos de saúde para campanha de multivacinação neste sábado

Na ação, serão disponibilizadas todas as vacinas ofertadas pelo Sistema Único de Saúde (SUS), focando no esquema vacinal de crianças e adolescentes

Neste sábado, 30, a Secretaria Municipal de Saúde abre 22 postos em Fortaleza, dando início a Campanha Nacional de Multivacinação 2023. As unidades estarão abertas das 8 às 16h30min.

Na ação, serão disponibilizadas todas as vacinas ofertadas pelo Sistema Único de Saúde (SUS), focando no esquema vacinal de crianças e adolescentes na faixa etária entre zero e 14 anos, 11 meses e 29 dias, para garantir a proteção contra diversas doenças.

Veja a lista de postos disponíveis (por regional de saúde)

Regional de Saúde I

UAPS Airton Monte

UAPS Guiomar Arruda

UAPS Maria Aparecida Lima Almeida