Fortaleza tem mais de 8 mil crianças com vacinas em atraso; veja onde se vacinar neste sábado

Durante a campanha de vacinação, os postos de saúde estarão abertos das 8 às 16h30min para imunização do público-alvo. Ao longo da semana, as 118 unidades de saúde vão ofertar a imunização, de segunda a sexta-feira, das 7 às 18h30min. Aos fins de semana e feriados, a vacinação segue em duas unidades, que devem ser divulgadas em breve. Elas vão acolher o público das 8 às 16h30min.

Fortaleza registrou, até o mês de agosto, 8.245 crianças de zero a 2 anos com uma ou mais vacinas em atraso . A Capital conta com cerca de 63 mil crianças cadastradas nos postos de saúde do Município.

As informações são da Secretaria Municipal de Saúde (SMS) e foram divulgadas nessa quinta-feira, 28. Dentre as vacinas com menor cobertura, estão a tríplice viral (sarampo, rubéola e caxumba), com 89,5%, e a poliomielite, com 80,9%.

De acordo com a SMS, a Capital realiza estratégias para ampliar a cobertura. Por exemplo, a busca ativa realizada pelos Agentes Comunitários de Saúde (ACS), com o objetivo de conscientizar sobre a importância da vacinação.

Ainda como parte da campanha, no próximo dia 7 de outubro, a Capital realiza o Dia "D" de vacinação nos postos de saúde de Fortaleza. O movimento promove a conscientização sobre a importância da imunização e seus benefícios para a saúde individual e coletiva. A programação será divulgada nos próximos dias pela gestão municipal.

Veja a lista dos 22 postos de saúde em Fortaleza

Regional I

Uaps Airton Monte

Uaps Guiomar Arruda

Uaps Maria Aparecida Lima Almeida

Regional II