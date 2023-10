Alece quer aproximar público do parlamento com ações de cidadania, saúde e mais

A iniciativa fortalece o movimento de Parlamento Aberto, que tem como objetivo estreitar laços entre a população e as atividades desenvolvidas pela Alece

Crédito: Divulgação/ Assembleia Legislativa do Ceará

A Assembleia Legislativa do Ceará (Alece) lançou, nesta quinta-feira, 5, o projeto Vem pra a Alece, que será realizado no dia 22 de outubro, a partir das 7 horas, na sede da assembleia e em seus arredores.

A iniciativa fortalece o movimento de Parlamento Aberto, que tem como objetivo estreitar laços entre a população e as atividades desenvolvidas pela Alece, sejam nas ações desempenhadas no trabalho legislativo, seja na promoção à cidadania realizadas pelos órgãos ligados à Assembleia.

As ações contemplam serviços de promoção à cidadania, apresentações artísticas e culturais, espaço gastronômico, oficinas e atividades na área da saúde, inclusão, sustentabilidade, empreendedorismo, dentre outras ações. No dia do evento, a rua Barbosa de Freitas estará bloqueada.