PRF promove treinamento aeromédico a profissionais da saúde para aprimorar serviço no Ceará

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) está oferecendo um curso de treinamento aeromédico voltado para profissionais da saúde do Ceará. A formação teve início nessa quarta-feira, 4, na sede da Superintendência do órgão, localizada no bairro Cajazeiras, em Fortaleza.

O curso busca capacitar médicos e enfermeiros do Sistema de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), Corpo de Bombeiros Militar do Ceará e da PRF para tripular as aeronaves do órgão em serviços aeromédicos.