Homem é preso por ameaçar a própria filha no bairro Panamericano

Segundo as informações divulgadas pela SSPDS, o homem teria empurrado a vitima e a ameaçado com um objeto perfurocortante

Um homem de 38 anos foi preso suspeito de ameaça contra a própria filha, uma mulher de 23 anos, no bairro Panamericano, em Fortaleza . A captura aconteceu na quarta-feira, 4, e foi efetuada pela Polícia Civil do Estado do Ceará.

De acordo com as informações divulgadas pela Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), o homem teria empurrado a filha e a ameaçado com um objeto perfurocortante. Com os fatos, os agentes levaram o homem para a Delegacia de Defesa da Mulher (DDM) de Fortaleza, onde os procedimentos cabíveis foram realizados.

Ele foi autuado em flagrante por ameaça e contravenção penal, e agora está à disposição da Justiça.

*O homem não teve a identidade revelada para que a vítima não fosse prejudicada.