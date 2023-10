Ex-PM é preso em Fortaleza por roubo, porte e posse irregular de arma de fogo

As ações policiais desencadeadas na Ficco são resultado de colaboração interagências, com foco na inteligência de segurança pública, com a atuação do Batalhão de Operações Policiais Especiais (BOPE) da Polícia Militar do Ceará (PMCE) no momento da captura.



A Força Integrada de Combate ao Crime Organizado no Ceará (Ficco) é composta pela Polícia Federal (PF), Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social do Ceará (SSPDS-CE), Polícia Militar do Ceará (PMCE), Polícia Civil do Estado do Ceará (PC-CE), Polícia Rodoviária Federal (PRF), Secretaria Nacional de Políticas Penais (SENAPPEN), Secretaria de Administração Penitenciária e Ressocialização do Estado do Ceará (SAP) e Secretaria Nacional de Segurança Pública (Senasp).