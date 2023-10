Homem é preso por estuprar a própria filha desde os cinco anos

A adolescente tem, atualmente, 15 anos. Ela filmou as ações criminosas para comprovar o crime à Polícia

Um homem suspeito de estupro de vulnerável contra a própria filha foi preso no município de Acarape, no Interior do Ceará. O homem de 32 anos era investigado pela Polícia Civil e foi detido na quarta-feira, 4.

Segundo a Polícia Civil, a família percebeu o comportamento estranho da vítima e acionaram as autoridades policiais. Foram coletadas imagens de aparelho celular gravadas pela vítima, que atualmente tem 15 anos, para comprovar os crimes que eram praticados desde que a menina tinha cinco anos.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O homem foi preso em um estabelecimento comercial e levado à Delegacia Municipal de Redenção, onde foi autuado por estupro de vulnerável.