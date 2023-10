Homem é morto na entrada de escola no bairro Jacarecanga, em Fortaleza

De acordo com moradores, o homem foi baleado, tentou fugir e caiu no portão de entrada da instituição de ensino, perto das catracas de acesso. Muitas pessoas se aglomeraram no local. A Polícia Militar resguardou o local do crime e o trânsito no trecho da via está congestionado.

Moradores afirmaram que ouviram mais de 10 tiros e que muitos condutores que estavam transitando na via tentavam voltar quando escutaram os disparos. Alguns pensavam se tratar de um arrastão, no entanto, se depararam com o corpo do homem.

O veículo da vítima estava com várias marcas de tiros. Informações de moradores apontam que ele foi atingido e fugiu para a instituição de ensino para se esconder, no entanto morreu no local. Muitos estudantes e familiares de estudantes estavam do lado de fora do colégio.

O POVO solicitou informações à Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) e aguarda resposta.

Tiros foram disparados contra o carro da vítima Crédito: Leitor via WhatsApp

O POVO entrou em contato com a escola no inuito de obter mais informações, mas as ligações não foram atendidas.

